आधे से अधिक शिक्षण सत्र बीता, उसके बाद भी नियुक्त नहीं हो पाए खेल शिक्षक

टीकमगढ़. जिले के हाइस्कूल ९१ और हायर सेकेंडरी विद्यालय ५९ है, उनमें सिर्फ ८ ही खेल शिक्षक पदस्थ है। जबकि २० शिक्षकों को खेल से संबंंधित प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद भी खेल प्रशिक्षित शिक्षकों से काम नहीं लिया जा रहा है। वहीं खेल अतिथि शिक्षकों की भर्ती कराने शासन ने तीन बार आदेश जारी किए। लेकिन पोर्टल पर जगह नहीं मिलने के कारण भर्ती नहीं हो पाई है। आधे से अधिक शिक्षण सत्र बीत चुका है। जिसके कारण छात्रों को खेल संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है।

सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। उस योजनाओं में छात्र-छात्राएं भाग ले रही है। लेकिन खेल शिक्षक नहीं होने से उसका ज्ञान पूरा नहीं मिला पा रहा है। जबकि शासन द्वारा खेल अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए तीन बार आदेश जारी किए है। इसके साथ ही शासन के व्यय पर जिले के २० शिक्षकों को शिवपुरी के तात्या टोपे प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण भी दिया गया है। उसके बाद भी उन शिक्षकों की ड्यूटी खेल संबंधित स्थानों को छोड़ अन्य स्थानों पर लगाई जा रही है।



यह निकाले गए थे खेल अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा खेल अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए ८ सितम्बर को आदेश जारी हुआ था। जिसमें कहा गया था कि २१ सितम्बर तक विद्यालय में आवेदन जमा करना और २४ सितम्बर को बैठक के साथ २९ को चयन सूची तैयार करके १ अक्टूबर को ज्वाइनिंग होनी थी। दूसरा आदेश २६ सितम्बर को जारी किया गया था। ७ अक्टूबर से १२ अक्टूबर तक आवेदन जमा और १४-१५ को ज्वाइनिंग होनी थी। उसके बाद ११ अक्टूबर को आदेश जारी किया गया। २० से २९ अक्टूबर तक विद्यालयों में आवेदन जमा करना थे। ३१ अक्टूबर को बैठक और १ नवम्बर को जवानिंग करनी थी। उसके बाद भी नहीं हो पाई है।

8 out of 59 teachers, sports guest teachers could not be appointed, students are not getting training