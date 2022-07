जान बचाने जामनी नदी के बिंदराई टापू पर ही गुजारने पड़ी रात, जामुन से मिटाई भूख

पृथ्वीपुर गुरुवार की रात में हुई तेज बारिश से भेलसा निवासी बिंदराई टापू पर 8 लोग फंसे हुए थे। मामले की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू चलाया गया।

टीकमगढ़. पृथ्वीपुर गुरुवार की रात में हुई तेज बारिश से भेलसा निवासी बिंदराई टापू पर 8 लोग फंसे हुए थे। मामले की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू चलाया गया। उसके बाद पुलिस और होमगाडें के जवानों की मद्द से बाहर निकाला गया है।

ग्राम भेलसा के बिंदराई टापू पर 8 व्यक्ति मछली पकउऩे गए हुए थे। बारिश का पानी अधिक आ जाने से वह बीच में फं से गए। मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई। एसपी और एएसपी के निर्देशन पर एसडीओपी संतोष पटेल पृथ्वीपुर, टीआई विनीत तिवारी, टीआई निवाड़ी नरेंद्र परिहार मौके पर पहुंचे। होमगार्ड प्रभारी पीयूष शर्मा एसडीआरएफ की टीम वोट लेकर नदी पहुंची। उन तक पहुंचने के लिए सभी ने नाव को लेकर 4 किलोमीटर जंगल के रास्ते का सफर किया। पुलिस के 407 वाहन का त्रिपाल भी फ ट गया। पुलिस होमगार्ड ने कुल्हाड़ी से रास्ता बनाकर वोट को लेकर मौके पर पहुंचे।

उन्होंने बताया कि रात एक चट्टान पर गुजारी। जामुन खाकर रात बिताई और किसी बरेदी के आने पर गांव वालों को सूचना पहुंचाई। प्रशासन की मद्द से सभी को टापू से भूरा ढीमर, पप्पू ढीमर, मंटू ढीमर,रामदयाल कुशवाहा, कालीचरण कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मानसिंह कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा को बाहर निकाला गया। पुलिस टीम में आरक्षक राजेश कुशवाहा, अंगद धाकड,़ अनिल गौरव मौजूद रहे।

8 villagers trapped for 24 hours on the island of Jamni river were rescued in 1 hour