टीकमगढ़. जतारा रबी सीजन आते ही खाद व्यापारी सक्रिय हो गए है। महंगे दामों पर अवैध रुप से किसानों को डीएपी खाद को विक्रय किया जा रहा था। शिकायत पर एसडीएम डॉ अभिजीत सिंह और पुलिस बल ने पैतपुरा गांव में खाद व्यापारी के गोदाम में छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई में व्यापारी के पास लायसेंस नहीं पाया गया। कार्रवाई में 8३ बोरियां जब्त कर कार्रवाई की गई है।

किसानों ने बताया कि व्यापारी बिना लाइसेंस के किसानों को सरकारी रेट से अधिक पर डीएपी उर्वरक खाद बेच रहे थे। उनकी शिकायत पर गुरुवार की शाम एसडीएम डा अभिजीत सिंह पैतपुरा गांव खाद व्यापारी के यहां पहुंचे। वहां पर पहुंचकर व्यापारी से खाद विक्रय करने का लायसेंस मांगा गया। लेकिन उसके पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले। छापामार कार्रवाई की तो मौके पर एक व्यापारी के घर से अवैध रुप से 83 बोरी डीएपी खाद मिली। मौके का पंचनामा बनाकर जब्त किया गया है। एसडीएम ने बताया कि जतारा, लिधौरा, चंदेरा, पलेरा के साथ क्षेत्र के अन्य स्थानों पर अवैध और सरकारी रेट से अधिक में खाद बेचता है तो उसकी जानकारी तत्काल दे।

83 sacks of fertilizers were confiscated, there was panic among the fertilizer traders