एक साल बाद भी नहीं मिल पाई खरीफ और रबी सीजन की फसल बीमा राशि

जिले में जिला सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंकों के माध्यम से किसनों ने खरीफ और रबी सीजन फ सल का बीमा कराया था। बीमा कंपनी ने किसानों से एक हेक्टेयर की१० फीसदी प्रीमियम राशि जमा कराई थी लेकिन बीमा कंपनी द्वारा वर्ष २०२१ से २०२२-२३ तक की करोड़ों रुपए क्लेम राशि किसान को नहीं मिल पाई है।

9359 farmers did not get crop insurance claim for the year 2021-2021-22