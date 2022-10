जिस वार्ड के नपाध्यक्ष, उसी में फैली अव्यवस्थाएं

शहर के बीच में वार्ड २२ स्थित है। उस वार्ड में अव्यवस्थाओं का अम्बार लगा हुआ है। तीन वार्डो के बीच पुलिया का निर्माण उलझा हुआ है। पत्थर का टूकड़ा रखकर वहां से आवाजाही बनी है। वहीं पुरानी नगरपालिका के भवन उपयोगहीन होकर खण्डहर हो गए है।

A culvert in the middle of three wards, which is not being resolved, ruins of old municipal buildings