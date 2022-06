शहर की लाइफ लाइन सड़कों पर भी नहीं सुरिक्षत वाहन चालक

शहर की लाइफ लाइन सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने लगे है। डेढ़ से दो साल पहले रातों रात टूटी सीसी पर किया गया डामरीकरण उखड़ गया है। अभी उन सड़कों से धूल के गुब्बारे उड़ रहे है।

टीकमगढ़. शहर की लाइफ लाइन सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने लगे है। डेढ़ से दो साल पहले रातों रात टूटी सीसी पर किया गया डामरीकरण उखड़ गया है। अभी उन सड़कों से धूल के गुब्बारे उड़ रहे है। आगामी बारिश में वह गडढ़़े भर जाएगें और हादसों को निमंत्रण देगें। हाल ही में पुरानी टेहरी से गंगा सेतु और गंगा सेतु से खादी ग्रामोद्योग के साथ हाइवें पर चलने से वाहन चालक सुरक्षित नहीं है।

शहर की लाइफ लाइन सड़कों पर प्री मानसून की बारिश के समय वाहन चालक सुरक्षित नहीं रहे। प्री मानसून की बारिश के पहले सड़क पर बने गड्ढें को देख चालक संभाल जाते थे। लेकिन अब वह आगामी बारिश के पानी से लबालव भर जाएगें। शहर की जेल रोड पर भी गड्ढा हो गया है। बण्डा नाला की सड़क, गंगा सेतु से ग्रामोद्योग के पीछे की सड़क पूरी तरह गड्ढा़े में तब्दील हो गई है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता रहा। जिस रोड पर घटनाएं घटित नहीं हो रही हो।

बस स्टैंड रोड के भी हालात खराब

बस स्टैंड और कलेक्ट्रेट रोड पर एक वर्ष में कई बार लत्ता लपेड़ी का पेंचवर्क किया जाता है। लेकिन वह कुछ ही महीनों में उखड़कर निकल जाता है। जो लोगों के लिए सिर दर्द शुरू हो जाता है। टैक्सी चालक अभिषेक राय और सलीम खान ने बताया कि अम्बेडकर तिराहा, वन विभाग से लेकर अम्बेड़कर और खादी ग्रामोद्योग तक की हाइवें सड़क कुछ हिस्सों में उखड़ गई है। राशिद खान का कहना था कि प्रतिदिन सुबह से दोनों सड़कों पर दो से तीन राउंड लगाता हूं। गड्ढ़ों में वाहन गिर जाते है, जिनमें टूट फूट हो जाती है। जिसमें नुकसान तो हो ही जाता है। इसके साथ ही चौटिल भी हो जाते है। लेकिन उन गड्ढ़ों को भरने का स्थाई समाधान नहीं किया जाता है।





Accidents will happen due to filling of potholes in rain, now drivers are getting injured by falling