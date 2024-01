७९०६ छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में पहुंची साइकिल राशि

जिले में माध्यमिक और हाइस्कूल के छात्रों को साइकिल की राशि उनके बैंक खातों में भेज चुके है। ८०१ छात्र-छात्राओं के खाते फैल हो चुके है। शिक्षा विभाग ने दोनों कक्षाओं की फैल सूची संबंधित विभाग भोपाल पहुंचाई जा रही है।

Accounts of 801 students spread, there is a rule to give bicycles to students living within two km distance.