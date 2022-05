अजनौर गांव पहुंची बोर खनन की मशीन, आदिवासी मोहल्ला के लोगों को मिलेगा मीठा पानी

जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजनौर और आदिवासी मोहल्ला में पेयजल संकट छा गया था। ६ सरकारी कुएं सूखे और ४ हैंडपंप खराब पड़े थे। जिसके कारण वहां के लोगों को मीलों दूर से पेयजल लाना पड़ रहा था।

Published: May 08, 2022 08:26:43 pm

Administration woke up after the published news