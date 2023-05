खरीदी से १८०१ क्विंटल गेहूं गायब, एफसीआई और वेयर हाउस नहीं पहुंचा

बड़ागांव धसान तहसील के ककरवाहा समिति से समर्थन मूल्य खरीदी का १८०१ क्विंटल गेहूं वेयर हाउस नहीं पहुंचा है। प्रशासक द्वारा खरीदे गए गेहूं को जमा कराने के लिए समिति केंद्र के निरीक्षण में भी नहीं मिला है। जिसे जमा कराने के लिए प्रशासक द्वारा प्रबंधक और ऑपरेटर के नाम पत्र लिखा है लेकिन प्रबंधक मोबाइल बंद कर केंद्र से गायब है।

Administrator and Tehsildar inspected, wheat was not found at the center