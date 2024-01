उर नदी में कराया जा रहा ३ करोड ७० लाख रुपए से चेक डैम निर्माण

Submitted by:

जनपद पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत टानगा में जल संसाधन विभाग द्वारा उर नदी पर ३ करोड ७० लाख रुपए की लगात से चेक डैम निर्माण किया जा रहा है। निर्माण में ठेकेदार द्वारा अनियमितताएं की जा रही है।

Allegations leveled against contractor for irregularities in construction