राशन दुकानों पर सर्वर बन रहा बड़ी परेशानी

कुछ महीनों से जिले में गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राशन समय पर नहीं मिल पा रहा है। समय पर राशन का उचित मूल्य दुकान पर सप्लाई और सर्वर नहीं आने की परेशानी विक्रेताओं द्वारा बताई जा रही है।

Allocation ration is not reaching on time, Anna Utsav is celebrated with the ration of previous months