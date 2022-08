सैकड़ों गांवों में छाया अंधेरा, जब तक बिल जमा नहीं तब तक बिजली

शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपए का बिल बकाया पड़ा हुआ है। कम्पनी ने बिल जमा करने नोटिस कार्रवाई की, नेशनल लोक अदालत लगाई गई। उसके बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा बिल जमा नहीं किए गए।

टीकमगढ़. शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपए का बिल बकाया पड़ा हुआ है। कम्पनी ने बिल जमा करने नोटिस कार्रवाई की, नेशनल लोक अदालत लगाई गई। उसके बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा बिल जमा नहीं किए गए। अब कम्पनी के अधिकारियों ने २५४ गांवों के ट्रांसफार्मर उठा लिए है। जिससे उन गांवों में अधेरा छा गया है। कम्पनी के अधिकारियों का कहना था कि बिजली सप्लाई तभी होगी जब ३ करोड़ रुपए का बिल जमा किया जाएगा। उपभोक्ता के घर कर्मचारी जाने पर सरचार्ज के साथ ३४० रुपए वसूले जाएगें। जो अगले महीने के बिल में जुड़कर आएगें।

बिजली कम्पनी के डीई अमित सिंह ने बताया कि बिल देने पर भी उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किए जा रहे है। उपभोक्ताओं पर आज की तारीख में 8२ करोड़ से अधिक बकाया पड़ा हुआ है। कर्मचारियों द्वारा वसूली के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन बिलों को जमा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उनका कहना था कि जिन उपभोक्ताओं के घर बिल राशि की वसूली के लिए कर्मचारी जाएगा। उसके पास बिल जमा नहीं होता है उसका खराब हुए समय की राशि ३४० रुपए ली जाएगी। वह राशि सरचार्ज के साथ वसूल की जाएगी।

२५४ गांवों में छाया अंधेरा, ३ करोड़ की राशि पड़ी बिलों की वसूली

उनका कहना था कि जिले में २५४ गांवों द्वारा बिजली बिल जमा नहीं किया जा रहा था। बिलों की वसूली के लिए कर्मचारियों को भेजा जा रहा था। नोटिस निकाले गए, नेशनल लोक अदालत में बुलाया गया। उसके बाद भी बिलों की राशि को जमा नहीं की गई। वसूली के लिए टीम का गठन किया गया। उसके बाद प्रत्येक गांव का ट्रांसफार्मर उठाया गया। अब उन गांव में अंधेरा छाया हुआ है। कम्पनी के अधिकारियों का कहना था कि जब तक २५४ गांव से ३ करोड़ की वसूली नहीं हो जाएगी। तब तक बिजली सप्लाई नहीं की जाएगी।

बकायादारों के बिलों में सरचार्ज के साथ जुड़कर आएगें ३४० रुपए

उनका कहना था कि जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया पड़ा हुआ है। उनसे वसूली के लिए कम्पनी का कर्मचारी जाता है। बिल जमा नहीं करने पर सरचार्ज के साथ कर्मचारी की मजदूरी के रुपए में ३४० रुपए अगले बिल में जुड़कर आएगें। उनसे वह राशि वसूल की जाएगी और उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।





