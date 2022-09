यह है एमपी के हालः डिलीवरी के लिए साइकिल पर ले गए, रास्ते में हो गया बच्चे का जन्म

birth on the way- सड़क खराब होने से गांव में नहीं पहुंच पाती एंबुलेंस...।

टीकमगढ़ Updated: September 06, 2022 06:05:53 pm

टीकमगढ़/दिगौड़ा। मध्यप्रदेश के हाल किसी से छिपे नहीं हैं। आए दिन एंबुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला टीकमगढ़ के दिगौड़ा में सामने आया है। यहां भी एक महिला को एंबुलेंस नहीं मिली तो उसे साइकि पर ही ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया।

