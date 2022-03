चार नालों में से एक ही नाला निर्माण के लिए मिली स्वीकृति, डीपीआर के बाद एसडीआरएफ योजना में मिली स्वीकृति

नगर में एक दर्जन से अधिक ऐसे नाले है जिनसे बारिश का पानी पूर्ण तरीके से निकास नहीं कर पाता है। वहीं पानी कॉलोनियां और घरों में भर जाता है। उन नालों का निर्माण कराने के लिए उच्च स्तर पर नौ नालों का डीपीआर बनाकर भेजा गया था।

Amount received from disaster management plan, now rain water will not be filled in some colonies