रेल लाइन पार करके १०० नौनिहाल और २५ गर्भवती महिलाओं को होगी परेशानी

टीकमगढ़. ्रग्राम पंचायत अनंतपुरा के डुमरऊ भाटा में आंगनबाड़ी केंद्र १५ वर्षो से संचालित किया जा रहा है। जहां पर १०० से अधिक ६ माह से ५ वर्ष तक के नौनिहाल और २५ से अधिक धात्री महिलाएं दर्ज है। अब उनके लिए अनंतपुरा के लक्ष्मनपुरा मजरा भगतनगर में भवन तैयार हो गया है। वहां तक पहुंचने के लिए सुविधाएं लेने रेलवे लाइन और शहर का यातायात पार करके ५ किमी दूर जाना पड़ेगा। जिसका विरोध बच्चों के अभिभावक और छात्री महिलाओं ने किया है। इसके साथ ही मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने मामले का निराकरण करने के लिए महिला बाल विकास को पत्र भेजा था। लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

डुमरऊ भाटा में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। जहां पर नौनिहालों और गर्भवर्ती महिलाओं की संख्या अधिक है। उन्हें इसी स्थान पर सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा इस केंद्र को जबरदस्ती ५ किलो मीटर दूर लक्ष्मनपुरा मोहल्ला मजरा भगतनगर में केंद्र को स्थापित करने की पहल की जा रही है। जो नौनिहालों और गर्भवर्ती महिलाओं के लिए उचित नहीं है। हितग्राहियों का कहना था कि चकरा डुमरऊ भाटा से लक्ष्मनपुरा मोहल्ला मजरा तक पहुंचने के लिए शहर का यातायात और रेलवे लाइन को पार करना होगा। उसके बाद वहां तक पहुंचना संभव है। जिसके कारण अभिभावकों ने वहां पर अपने बच्चों और गर्भवर्ती महिलाओं को भेजने के लिए रोक दिया है। मामले की शिकायत अभिभावकों ने २7 जुलाई में कलेक्टर को पत्र दिया था। उन्होंने मामले का निराकरण करने के लिए महिला बाल विकास अधिकारी को दिया था। लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।





Anganwadi building constructed 5 km away from the village