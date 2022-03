ऑनलाइन इसू लिंक नहीं हुई शुरु, शनिवार को नहीं हो पाई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच

१7 से २8 फरवरी तक आयोजित की गई हाइस्कूल और हायर सेकें डरी की परीक्षाओं की कॉपियों को जांचा जाना था। लेकिन बोर्ड ऑफिस से ऑनलाइन इसू लिंक नहीं खुलने से शनिवार को उत्तरपुस्तिकाओं की जांच नहीं हो पाई है।

Answer sheets of high school and higher secondary will be checked from tomorrow