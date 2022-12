सीएम राइज की तरह हर ब्लॉक में खुलेंगे दो पीएमश्री विद्यालय

जिले में केंद्र सरकार की पीएमश्री योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में दो विद्यालयों का चयन किया जाएगा। इसकी प्र्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चयन प्रक्रिया के सात चरण होंगे और इसमें स्कूलों से 67 प्रकार के प्रश्नों को पंूछा जाएगा। इसका लिए 329 प्राथमिक, माध्यमिक और 52 हाइस्कूल और हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की सूची भोपाल भेजी गई है।

Answers to 67 questions will have to be given for school selection, list of 381 schools sent