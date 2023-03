सुनवाई के पहले मकान तोडऩे के आदेश

पृथ्वीपुर तहसील क्षेत्र के सिमरा खास पारियनवारा खिरक पर ८० वर्ष पुराने मकान को तोडऩे का आदेश आनन-फानन में जारी किया गया है। यह कार्रवाई १० मार्च की सुबह से की जाएगी, जबकि इसी मामले में १० तारीख सुनवाई की रखी गई।

Application for stay was made 12 days back, neither acknowledged nor rejected