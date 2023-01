फ्री में बनने वाले आधार कार्ड के भी केंद्र संचालक ले रहे रुपए

सरकारी कार्यालयों में संचालित आधार केंद्रों पर आधार बनाने और उनमें सुधार कार्य के नाम पर संचालक मनमानी राशि वसूल रहे हैं। ग्राहकों से 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक वसूले जा रहे है। पत्रिका टीम ने आधा दर्जन से अधिक केंद्रों का ग्राहक बनकर पहुंची।

Arbitrary recovery being done in the name of improvement work