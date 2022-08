१२वीं सदी का अति प्राचाीन जैन मंदिर

संवत १२०२ का अति प्राचाीन मंदिर पपौरा जैन मंदिर है। जो प्राचीन समय में पम्पापुर के नाम से जाना जाता था। उस मंदिर में अरिहंत परमेष्ठी भगवान भोयरा में विराजमान है। यह मुख्यालय से ४ किमी की दूरी पर है। वहां पर १११ जैन मंदिर है और यह अतिशय क्षेत्र है।

Arihant Parmeshthi is the seat of 24 Gods with God