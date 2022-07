रास्ता निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, सड़क भूमि पूजन और निरीक्षण के बाद भी नहीं बनी सड़क

नगरपालिका क्षेत्र के बसुमाते का खिरक, गदरयाना मोहल्ला से अनगढ़ रोड और कुवंरपुरा रोड मंदिर के पास चित्रांश कॉलोनी को जोडऩे मोहल्ला ऐसे है, जिनकी स्थिति गांव से भी बदत्तर है।

टीकमगढ़. नगरपालिका क्षेत्र के बसुमाते का खिरक, गदरयाना मोहल्ला से अनगढ़ रोड और कुवंरपुरा रोड मंदिर के पास चित्रांश कॉलोनी को जोडऩे मोहल्ला ऐसे है, जिनकी स्थिति गांव से भी बदत्तर है। वहां पर दर्जनों बार सड़क निर्माण के लिए दिए गए आश्वासन काम नहीं आ रहे है। इसके साथ ही १० दिवसीय धरना प्रदर्शन और भूमि पूजन को जिम्मेदार भूल गए है। यहां तक एसडीएम, तहसीलदार और सीएमओ द्वारा किया गया निरीक्षण भी नाकाम साबित हुआ है। इन दिनों बारिश के समय रास्ते के लिए मोहल्ले वालों की मुश्किलें बढ़़ गई है।

नगरपालिका के क्षेत्र के वार्ड १६ के बसुमाते खिरक के लोगों को बारिश के समय ही घर तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ रहा है। वहां के लिए दो रास्ते है, एक रास्ता ढोंगा रोड छात्रावास के सामने से बना हुआ है। जिसमें कीचड़ और दलदल बना रहता है। उसमें नपाध्यक्ष द्वारा भूमि पूजन भी किया गया है। सड़क निर्माण के लिए नपाई भी की गई है, लेकिन १० सालों में काम शुरु नहीं हो पाया है। उसके बाद दूसरा रास्ता नापतौल विभाग के पास बना हुआ है। वहां से कीचड़ बना रहता है। मोहल्ले के लोगों ने कृषि उपज मंडी के सामने से रास्ते बनाने की मांग को लेकर १० दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कारियों को मनाने के लिए तहसीलदार, एसडीएम और सीएमओ आए थे। उन्होंने रास्ता

