२० हजार रुपए से अधिक के १५०० बकायादारों को भेजे नोटिस

Submitted by:

टीकमगढ़ संभाग में बिजली कम्पनी द्वारा वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में २० हजार रुपए से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं की कुर्की की जा रही है। सोमवार तक ५५ बकायादारों पर कुर्की कार्रवाई की गई है। उनसे ट्रैक्टर, बाइक, थ्रेसर, आटा चक्की के साथ अन्य सामग्री को जब्त की है।

attachment action for not depositing the bill