बिजली कम्पनी ने २५० उपभोक्ताओं को दिए नोटिस, 9० ट्रांसफामरों को किया बंद

जिले में बिजली उपभोक्ताओं पर 8० करोड के करीब बिल बकाया पड़ा हुआ है। जिसमें उद्योग, दुकानदार, कृषक और घरेलू उपभोक्ता शामिल है। उनमें से २५० ऐसे उपभोक्ता है, जिन पर ५० हजार से लेकर लाखों रुपए तक के बिल बकाया है।

Bank accounts of 24 defaulters seized, action being taken by 40 teams