४०० वर्ष पहले ईमली के पेड़ नीचे प्रकट हुए प्रकट हुए थे स्वयं-भू भुवनेश्वर भगवान

कुण्डेवर भगवान भोलेनाथ की तरह दिगौड़ा के दोह पूनोल मौजे में ४०० वर्ष पहले स्वयं-भू भुवनेश्वर भगवान भोले शंकर ईमली के पेड़ के नीचे शिवलिंग के रुप में प्रकट हुए थे।

टीकमगढ़. कुण्डेवर भगवान भोलेनाथ की तरह दिगौड़ा के दोह पूनोल मौजे में ४०० वर्ष पहले स्वयं-भू भुवनेश्वर भगवान भोले शंकर ईमली के पेड़ के नीचे शिवलिंग के रुप में प्रकट हुए थे। उसके बाद उन्हें दोह गोडवाना हनुमान मंदिर के पास स्थापित हुए। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने गांव के एक व्यक्ति को स्वप्न दिया। उसके बाद दोवारा उसी स्थान पर उन्हें स्थापित किए गए। भक्तों का कहना था कि भगवान भोलेनाथ प्रति वर्ष एक चावल के बराबर बढ़ रहे है। यह कुण्डेश्वर भगवान भोलेनाथ के भाई बताते है। सावन के महीने में इनकी पूजा करने का बड़ा महत्व बताया है।

पंडित प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया कि ४०० वर्ष पहले पूनोल हार में गांव के चरवाहे गाय और भैंसों को चरा रहे थे। वह ईमली के पेड़ के नीचे छांव में बैठे थे। उसी दौरान ईमली के पेड़ के नीचे से प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ, विभिन्न प्रकार के चमत्कार हुए। वहां की स्थिति आसपास के गांव के वालों को बताई। उसके बाद दोह निवासी हीरालाल घोष माते ने गोडवाना हनुमान मंदिर के पास भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए चार पहियों की बैल गाड़ी लाए। लेकिन उसे उठा नहीं पाए। उसके बाद रावत समाज के लोग आए। उन्होंने हाथ लगाया और गोडवाना मंदिर के पास स्थापित किया गया। लेकिन भगवान वहां खुश नहीं थे। भगवान भोलेनाथ ने पूनोल गांव के रामबगस घोष को स्वप्न दिया। उसके बाद भोलेनाथ को दोराना पूनोल हार नाले के किनारे ईमली के पेड़ के पास स्थापित किया गया।





Bholenath is increasing every year equal to one rice