अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐलान के बाद कांग्रेस में बढ़ी टेंशन!

टीकमगढ़/ कांग्रेस एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार वचन पत्र में किए गए वायदे को पूरा नहीं करती है तो मैं भी आपके साथ सड़क पर ऊतरूंगा। दरअसल, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को टीकमगढ़ जिले के दौरे पर थे।



ज्योतिरादित्य सिंधिया जब टीकमगढ़ में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तब अतिथि शिक्षक वहां हंगामा करने लगे। इस पर सिंधिया ने कहा कि थोड़ा धीरज रखें, जल्द ही उन्हें तोहफा मिलेगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर अतिथि शिक्षकों को उनका हक नहीं मिला तो उनके साथ सड़क पर उतरकर धरना देंगे। सिंधिया ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग हमारे सरकार के घोषणापत्र में शामिल है और यह हमारा पवित्र पाठ है।

J Scindia,Congress:I want to assure you that your demand is included in our govt's manifesto&it's our sacred text.Have patience.If all promises in manifesto are not fulfilled,don't think you are alone. Jyotiraditya Scindia will also hit the streets with you. #MadhyaPradesh (13.2) pic.twitter.com/SFwAOGALdZ