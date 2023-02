१७ हजार बिजली बकायादारों को किया गया चिन्हित

जिले में हर महीने बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जिसके कारण बिलों के आंकड़े बढ़ते जा रहे है। बिल जमा करने के लिए कंपनी द्वारा अभियान और जागरूकता फैलाई जा रही है, उसके बाद भी बिल जमा नहीं हो रहे है। ऐसे उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा चिन्हित किया गया है और बिल वसूली के साथ कुर्की कार्रवाई करने के लिए टीमों का गठन किया है।

Bills of more than 60 lakh rupees remained, teams formed for recovery and attachment