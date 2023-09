विधि महाविद्यालय बनकर तैयार, लेकिन सुविधाओं की कमी से जूझ रहा महाविद्यालय

विश्व बैंक पोषित योजना के तहत ६५० लाख रुपए की लागत से वर्ष २०१६-१७ में तखा मजरा में शासकीय विधि महाविद्यालय का निर्माण किया गया है। उसमें कक्षाएं भी संचालित होने लगी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सडक़ और सुरक्षा के लिए बाउंड्रावाल नहीं है।

Boundary wall for security and lack of staff to assist