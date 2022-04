मंडी में रोज आ रहा 8 हजार क्विंटल गेहूं, ४४ दिनों में २ लाख 7४ हजार क्विंटल व्यापारियों ने खरीदा गेहूं लगाए गए रैक

कृषि उपज मंडी में सालों बाद पहली बार प्रतिदिन 8 हजार क्विंटल से अधिक गेहूं की आवक हो रही है। ४४ दिनों में २ लाख 7४ हजार क्विंटल गेहूं मंडी में व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है।

टीकमगढ़.कृषि उपज मंडी में सालों बाद पहली बार प्रतिदिन 8 हजार क्विंटल से अधिक गेहूं की आवक हो रही है। ४४ दिनों में २ लाख 7४ हजार क्विंटल गेहूं मंडी में व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है। गेहूं की आवज इतनी हुई कि व्यापारियों ने ट्रन के माध्यम से दो रैक भी लगा दिए है। यहां की मुख्य आवक तुलाई और अनाज के अच्छे दाम मिल रहे है। दूसरा मंडी में किसानों को व्यापारियों द्वारा नकद राशि भी मिलना कारण बन रहा है। जिसके कारण जिले के किसान समर्थन मूल्य की जगह मंडी में अनाज को बेचने में रुचि ले रहे है।

किसान रामनरेश यादव और करमासन निवासी पूरन सिंह लोधी का कहना था कि समर्थन मूल्य केंद्रों पर भी अनाज बेचना था। लेकिन वहां पर अनाज की कटौती, कम तौल, अनाज की राशि के लिए सोसायटी के चक्कर लगाना परेशानियों का कारण बनता था। जबकि इस बार समर्थन मूल्य केंद्रों से अधिक मंडी में अनाज के भाव मिल रहे है और नगद राशि भी व्यापारियों द्वारा दी जा रही है। जिसके कारण किसान प्रतिदिन एक-एक ट्रंाली मंडी में बेच रहे है। समय भी कम लग रहा है।

किसी को घर में धार्मिक आयोजन तो किसी को परिवार खर्च की जरुरत

किसान भूपेंद्र सिंह यादव और मेघराज लोधी ने बताया कि अप्रेल के अंत और मई के प्रथम सप्ताह में घर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। जिसके कारण अनाज को बेचना जरुरी हो गया है। कुछ किसानों का कहना था कि खाद बीज का कर्ज भी चुकाना है। उसके लिए मंडी में अनाज लेकर आया हूं। यहां पर अनाज के भाव सरकारी खरीद से अच्छे मिल रहे है। किसान राजू अहिरवार और मुकेश नामदेव का कहना था कि मंडी में दिन भर अनाज बिकने के लिए आ रहा है। समय पर व्यापारियों द्वारा रुपए भी दिए जा रहे है। किसान हुकुम सिंह यादव का कहना था कि मंडी में एक से दो रुपए कम बिका। लेकिन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा।

प्रतिदिन आ रहा 8 हजार क्विंटल से अधिक अनाज

मंडी के कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना था कि मार्च से अब तक दो लाख 7४ हजार से अधिक अनाज मंडी में व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है। उनके द्वारा खरीदकर हैदराबाद, तमिलनाडू के साथ अन्य राज्यों में गेहूं को ट्रेन के माध्यम से भेजा रहा है। बुधवार को 8 हजार से अधिक गेहूं आया है। सुबह से शाम तक मंडी प्रशासन द्वारा डाक बोली जा रही है। जिसमें किसानों की अनुमति द्वारा अनाज को बेचा जा रहा है।

Bumper arrival of wheat in the market after years