शासन से रोक नहीं, फिर भी छोटे बड़े दुकानदारों ने चलन से बाहर कर दिए एक और दो रुपए के सिक्के

एक-दो रुपए के सिक्के और नोटों पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन छोटे-बड़े दुकानदारों ने चलन से बाहर कर दिया हैं। 25 और 50 पैसे के बाद अब एक और दो रुपए के सिक्कों का भी हाल यही हो गया है।

But remember this currency is still in circulation