सिंचाई कर जमा नहीं कर रहे किसान, ६० लाख है बकाया

जल संसाधन विभाग हर वर्ष ३५० रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक साल तक सिंचाई के लिए पानी दे रहा है। लेकिन जिले के१५ हजार किसान समय पर सिंचाई कर जमा नहीं कर रहे है।



टीकमगढ़.जल संसाधन विभाग हर वर्ष ३५० रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक साल तक सिंचाई के लिए पानी दे रहा है। लेकिन जिले के१५ हजार किसान समय पर सिंचाई कर जमा नहीं कर रहे है। जिसके कारण किसानों पर वर्षो से लाखों रुपए बकाया पड़ा हुआ है। जबकि हर वर्ष डिफाल्टर किसानों को नोटिस की कार्रवाई भी की जाती है। उसके बाद भी किसानों में जागरुकता नहीं आ रही है। वसूली के लिए विभाग ने अभियान शुरु कर दिया है। जहां सिंचाई वाले क्षेत्रों में शिविर लगाना शुरु कर दिया है।

जिले में जलसंसाधन विभाग के पास १०४ तालाब बचे है। उनमें से १६ तालाबों से नहरें निकली हुई है। इसके साथ ही 8२ के करीब चंदेली तालाब है। जिनसे क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है। लेकिन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वसूली में जिला पीछे पड़ा है। जिसके कारण १५ हजार किसानों पर ६० लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया पड़ी हुई है। उसे वसूलने के लिए अभियान शुरु कर दिया है। अमीनों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों को तैनात कर दिया है। जिनके द्वारा वसूली की जाएगी। यदि इसके बाद भी वे कर जमा नहीं करते हैं तो उनकी चल-अचल संपत्ति की कुर्की कर सिंचाई कर वसूला जाएगा। इस संबंध में विभाग ने प्रशासन को बकायादारों से वसूली करने के लिए सहयोग मांगा है

१५ हजार किसानों पर पड़ा बकाया

जलसंसाधन विभाग के अधिकारी का कहना था कि जिले में १५ हजार किसानों को जल संसाधन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष रबी सीजन में नहर से पानी दिया जाता है। किसानों द्वारा वर्षो से लगभग हजार हेक्टेयर रकबे में नहर से सिंचाई की जा रही है। लेकिन किसानों द्वारा समय पर सिंचाई कर जमा नहीं किया जा रहा है।

Campaign launched for recovery, camps will be set up from village to village