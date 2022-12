९००० हजार ९ माह के बच्चों को पोलियों की सुरक्षा का दिया जाएगा तीसरा डोज

जिले में नौ माह के ९ हजार से अधिक बच्चों को पहली बार पोलियो से सुरक्षा के लिए इन एक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसे पोलियो रोधी बूस्टर भी कहा जाऐगा। इसका शुभारंभ जनवरी से किया जाएगा और मार्च तक चलेगा।

Campaign will be run from January to March, instructions given by National Health Mission