जनता की समस्याओं का निराकरण करना हमारी प्राथमिकता

आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए गांवों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जनता की समस्याओं को हल करना हमारी प्राथमिकता है। यह बात नवागत कलेक्टर अवधेश शर्मा ने गुरुवार को जतारा तहसील कार्यालय में निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। इस दौरान कलक्टर ने अनुविभागीय राजस्व कार्यालय का भी निरीक्षण करते हुए संंबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

Camps will be organized to solve the problems of the villagers