रबी सिंचाई का सीजन शुरू... पांच दिनों के लिए तालाब भरने चालू की थी हरपुरा नहर

रबी सीजन शुरू हो गया है, किसानों ने सिंचाई भी शुरू कर दी है। सितंबर में कुछ दिनों के लिए जामनी नदी की हरपुरा नहर को चालू किया था। पंाच दिनों बाद उसे बंद कर दिया था। उसके बाद आज तक चालू नहीं हुई, जबकि अब सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पडऩे लगी है।

Canal filled ponds lying vacant since last one month