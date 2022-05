महिला के साथ करगुवां रोड बाइक सवारों ने तमंचा दिखाकर की लूट तीन थानों के बीच उलझा मामला,

शनिवार की दोपहर में घुंघुआ, सेंदरी मार्ग पर बाइक से जा रहे दंपति को बाइक सवारों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। दंपत्ति के मंगलसूत्र व अन्य जेवरात लुटेरे छीनकर ले गए।

Published: May 08, 2022 08:46:07 pm

टीकमगढ़/निवाड़ी. शनिवार की दोपहर में घुंघुआ, सेंदरी मार्ग पर बाइक से जा रहे दंपति को बाइक सवारों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। दंपत्ति के मंगलसूत्र व अन्य जेवरात लुटेरे छीनकर ले गए। जिनकी कीमत 95000 बताई गई है। मामला उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के बीच में होने बताया गया है। देर रात्रि में कोतवाली में अज्ञात तीन लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना को लेकर रात्रि में एसपी तुषार कांत विद्यार्थी ने निरीक्षण किया है।

जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा निवासी दंपत्ति बाइक से बरुआ सागर बाजार में खरीदारी करने जा रहे थे, बिहारीपुरा स्कूल सिद्ध बाबा मंदिर के सामने बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लूटने की घटना को अंजाम दिया है। पीडि़ता आराधना पति जीतू श्रीवास हाल ही में शादी के बाद पहली बार युवती अपने पति जीतू के साथ बरुआसागर बाजार में काम के लिए आ रहे थे।

पीडि़त जीतू रजक ने बताया कि अपनी पत्नी को लेकर बरूआ सागर उत्तर प्रदेश पहुंचे। जहा मामला मध्य प्रदेश के सेंदरी थाना क्षेत्र का बताकर उनको वापस पर कर दिया गया। पीडि़त ने घटना की रिपोर्ट करने के लिए निवाड़ी पुलिस थाना आया। वहां पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया।





Case registered against unknown, SP inspected the spot at night