्बारिश शुरू होते ही सडक़ों पर दिखाई देने लगे गड्ढे, निकल आई गिट्टी

शहर की मुख्य और कॉलोनियों की सडक़ों पर गड्ढे दिखाई देने लगे है। इन गड्ढों में सबसे अधिक परेशानियां बारिश के समय होती है। जिसमें वाहन चालक गिरकर चौटिल हो रहे है। इसके साथ ही मुख्य सडक़ों पर गिट्टी पड़ी हुई है। जिससे आमजन घायल हो रहे है।

Cement and asphalt of pits get uprooted every six months, drivers getting injured