शिक्षकों की हड़ताल का नहीं हुआ असर

आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने पेंसन और क्रमोन्नति की प्रमुख मांगों को लेकर १३ सितम्बर से भोपाल में अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरु कर दी है। टीकमगढ़ से ३०० शिक्षक और निवाड़ी से १०० के करीब शिक्षक हड़ताल पर चले गए है। लेकिन उनक जाने से टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के स्कूलों में होने वाली पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा है।

