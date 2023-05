पीएमश्री योजना में जिले के चार विद्यालयों का हुआ चयन

जिले में सीएम राइज की तरह पीएमश्री विद्यालय खोले जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। जिसमें जिले के चार ब्लॉकों में चार विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में छात्रों को सुविधाएं देने के लिए ४० से ५० लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

Classes will be held from nursery to 12th, Rs 40 to 50 lakh will be spent