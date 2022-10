रौरइया मोहल्ला में वर्षो से आज तक जारी है पेयजल समस्या

मेरा वार्ड मेरा एजेंडा, वार्ड १३ के कई मोहल्लों में सफाई कर्मी और कचरा वाहन आज तक नहीं पहुंच पाया। वहां की स्थिति ऐसी है, जिसके सामने नाली, वहीं उसकी साफ-सफाई करें। यह कार्य वर्षो से चलता आ रहा है।



टीकमगढ़. मेरा वार्ड मेरा एजेंडा, वार्ड १३ के कई मोहल्लों में सफाई कर्मी और कचरा वाहन आज तक नहीं पहुंच पाया। वहां की स्थिति ऐसी है, जिसके सामने नाली, वहीं उसकी साफ-सफाई करें। यह कार्य वर्षो से चलता आ रहा है। इसके साथ ही पेयजल समस्या सबसे अधिक है। नलों में पानी आने के पहले ही सप्लाई बंद हो जाती है। जिसका मुख्य कारण पानी की टंकी का दूर होना और सर्विस लाइन में सबसे अधिक कनेक्शनों से यह स्थिति बनती है। जिसकी शिकायतें नपा के पास वर्षो से पहुंच रही है। उसके सुधार के लिए सिर्फ आश्वासन पर ही काम चल रहा है।

मंगलवार को वार्ड १३ का भ्रमण किया। सबसे पहले राजमहल पर अव्यवस्थाएं मिली। यात्री प्रतिक्षालय में मवेशियों का कब्जा और मंदिर द्वार के साथ मुख्य सड़क पर कचरे का ढेर लगना सबसे बड़ी परेशानी है। जो लोगों गंदगी के बीच डालती है। रौरइया मोहल्ला में सकरी गलियां और बड़ी नालियां में कचरों का जमाव होना मोहल्ले वालों के लिए समस्याएं बनी है। कई मोहल्ले तो ऐसे है, जहां की नालियां और सड़कों को मोहल्ले के लोग ही साफ करते आ रहे है। वहां पर आज तक ना तो सफाई कर्मचारी पहुंचे है और ना ही कचरा वाहन पहुंच रहा है।

पेयजल बनी समस्या

पूर्व पार्षद कैलाश अहिरवार ने बताया कि रौरइया मोहल्ला के लिए सबसे बड़ी समस्या पेयजल है। ढोंगा रोड पर पानी की टंकी बनी हुई है। उस पानी की टंकी से लाइन को जोड़ा गया है। रौरइया दरवाजा से एक पतली पानी सप्लाई की सर्विस लाइन निकली है। वहीं लाइन रौरइया मोहल्ले में पहुंची है। उस लाइन में सबसे अधिक नल कनेक्शन दर्ज है। जिसके कारण कई मोहल्लों में पानी नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने बताया कि कई बार तो वह पानी की टंकी पूरी नहीं भर पाती है। अगर उस टंकी को बरीघाट की मुख्य लाइन से जोड़ दिया जाए तो पानी की पूर्ति हो सकती है। इसके साथ ही मोहल्ला स्तर पर पाइप लाइन को बिछाया जाए।

Clean the drain right there in front of whose house