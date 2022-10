२० वर्षो से एकता कॉलानी की गली बनी तबेला और सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बंगला गंदगी से घिरा

शहर का वार्ड १7 जहां क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री का निवास का है। उसके पीछे २० से अधिक वर्षो से गंदे पानी का तालाब बना हुआ है। उसी जगह पर पानी में उगने वाले पड़े भी बड़े हो गए है। इसके साथ ही एकता कॉलोनी भैसों की तबेला बन गई है।



टीकमगढ़. शहर का वार्ड १7 जहां क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री का निवास का है। उसके पीछे २० से अधिक वर्षो से गंदे पानी का तालाब बना हुआ है। उसी जगह पर पानी में उगने वाले पड़े भी बड़े हो गए है। इसके साथ ही एकता कॉलोनी भैसों की तबेला बन गई है। उस समस्या के समाधान के लिए वर्षो से वार्ड वासी आवेदन, निवेदन भी कर चुके है। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। यहां वार्ड वासियों ने कहा कि पार्षद निर्वाचित होने के बाद एक बार ही आए होगें। उसके बाद नहीं आए है।

Cleanliness at own expense, no water supply in pipelines