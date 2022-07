ग्रामीणों ने पंचायत सचिव की अनियमितता व फर्जीवाड़े की शिकायत की

जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत पठाराम में पदस्थ पंचायत सचिव मनोज कटारे पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार सहित अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं।



टीकमगढ़/निवाड़ी. जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत पठाराम में पदस्थ पंचायत सचिव मनोज कटारे पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार सहित अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायत पठाराम के नवनियुक्त सरपंच, उप सरपंच व पंचों सहित करीब एक सैकड़ा ग्रामीण मंगलवार को ट्रैक्टरों से विधायक निवास एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने विधायक अनिल जैन व कलेक्टर तरुण भटनागर को पंचायत सचिव के खिलाफ दस सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सचिव पर लगाए गए तमाम आरोपों की जांंच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीइओ को सात दिन के अंदर उक्त बिंदुओं की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव के पद पर मनोज कटारे पदस्थ है जो कि इसी पंचायत के मूल निवासी है। स्थानीय निवासी होने के कारण इन्होंने ग्राम पंचायत में अपने चहेतों को नियम के खिलाफ जाकर लाभान्वित किया। ग्राम में फ र्जी कुलेशन टैंक निर्माण के नाम पर लाखों रुपए की राशि मजदूरी के नाम पर निकाली जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से उक्त निर्माण कार्यों की मौके पर जांच करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अपात्र लोगों को लाभान्वित किया गया, जबकि जो वास्तविक पात्र लोग हैं उन्हें आवास से वंचित कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पंचायत सचिव के द्वारा सरपंच, पंच प्रत्याशी के लिए अदेय प्रमाण पत्रों को जारी करने के एवज में अवैध रूप से किसी से ७५०० रुपए से १० हजार रुपए तक की वसूली की लेकिन रसीद नहीं दी गई। ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों में अपने परिवार के लोगो से व अपने चहेतों से करवाए गए जिनमें से कोई भी कार्य पूर्ण नही है।

Collector instructed the District CEO to investigate in seven days