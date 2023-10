११० नल जल योजनाएं शुरू, गांव सडक़ें की सडक़ें हुई कीचड़ में तब्दील और खेत हो रहे खराब

जिले में ११० नलजल योजनाएं शुरू होते ही पानी की बर्बादी होने लगी है। जबकि प्रशासन द्वारा पानी संरक्षण के लिए गांव में ही समितियों का गठन किया गया है और जागरूकता के लिए एनजीओ को जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद भी पानी की बर्बादी को नहीं रोका जा रहा है।

Committees formed for water conservation are void, water is being wasted due to lack of awareness.