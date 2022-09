सुपरफास्ट और पोटाश में दामों की हुई बढोत्तरी

निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले में 8३१ के करीब सहकारी समितियां है। उन समितियों पर जिला प्रशासन द्वारा डीएपी, यूरिया के साथ अन्य खाद को पहुंचाया गया है। समितियों पर खाद वितरण नहीं होने पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां किसानों को नकद में विपणन केंद से खाद खरीदना पड़ रहा है।

Committees have done advance lifting of fertilizers, but are not distributing