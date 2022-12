रफ्तार नहीं पकड़ पा रही पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान की योजना

निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले के पुराने तालाबों का उन्नयन करने के लिए पुष्कर धरोहर समृद्धि योजना को चलाया गया था। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा उसमें रूची नहीं ली जा रही है। यही स्थिति अमृत सरोवर की बनी हुई है।

Construction work has stopped after the investigation team came from Delhi