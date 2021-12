१९ नवीन दुकानों को खाद विभाग ने नहीं दिया ४६ हजार ४६७ लीटर कैरोसिन

पलेरा और बल्देवगढ़ की १९ दुकानों का आवंटन तो किया गया। लेकिन अक्टूबर से इन दुकानों को ४६ हजार ४६७ कैरोसिन नहीं दिया गया है।

Consumers have been waiting for three months, sellers are reprimanded on complaints