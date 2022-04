एक ही साल में टूट गया था बारगी नदी का पुल

पृथ्वीपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के लुहरगुवां गांव के पास से निकली बानगी नदी पर पुल का निर्माण आरइएस विभाग द्वारा किया गया था। जिसकी लागत ३५ लाख रुपए बताई जा रही है।

टीकमगढ़/लुहरगुवां. पृथ्वीपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के लुहरगुवां गांव के पास से निकली बानगी नदी पर पुल का निर्माण आरइएस विभाग द्वारा किया गया था। जिसकी लागत ३५ लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन वह पुल एक साल में टूटकर पानी में बह गया था। जिससे आधा दर्जन से अधिक गांव के लोगों का आवागमन रुक किया है। टूटे पुल का निरीक्षण करने और संबंधित ठेकेदार और उपयंत्री के साथ अन्य दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की शिकायत की गई। लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

लुहरगुवां निवासी ्रमोद साहू, शंकर दयाल भौडेले, राहुल राजा, किशन कुम्हार, पवन केवट, पुष्पेन्द्र कुशवाहा, दीपक अहिरवार ने बताया कि १२ वर्ष पूर्व आरइएस विभाग द्वारा बानगी नदी पर आवागमन के लिए ३५ लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण किया गया था। निर्माण के समय क्षेत्र के लोगों द्वारा आरइएस विभाग के अधिकारियों और कलेक्टर से शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि पुल निर्माण में गुणवत्ताहीन तरीके से मटेरियल उपयोग किया गया है। जिसमें सीमेंट की जगह मिट्टी का उपयोग गया है। उसकी जांच की जाए। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा मामले में कोई जांच नहीं की गई। उसके एक साल बाद पुल टूटकर पानी में बह गया। उसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है।

इन गांव के लोगों का होता आवागमन

इन पुल से खाकरौन, हथेरी, ममौरा, लुहरगुवां, ककावनी,भुर्दरा, केशरीगंज के साथ अन्य गांव के लोगों का आवागमन होता है। उसी के लिए ३५ लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण किया गया था। लेकिन वह पुल पानी में बह गया है। उसकी दोवारा मरम्मत कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए है। पुल निर्माण नहीं होने से लोगों को २० से ३० किमी का चक्कर लगाना पड़ रहा है।

