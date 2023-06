वाटर शेड योजना का चेकडेम बारिश से बह गई मिट्टी, २४ लाख से हुआ था निर्माण

Submitted by:

जतारा जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत पूनौल खास में वाटर शेड योजना से चेकडेम निर्माण २४ लाख रुपए में किया था। प्री मानसून की पहली बारिश में दरारें आ गई और दोनों किनारों की मिट्टी बह गई है।

cracks in the first rain