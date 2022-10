वर्षो से निर्माण नहीं हो पाई पुल और पुलिया

मुख्यालय से १५ कि मी दूर समर्रा के पास दो गांव ऐसे है, जहां के निवासियों को चार महीनें तक तैरकर नाले को पार करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल और मरीज को अस्पताल लाने के लिए कभी नाव तो कभी बडे वाहनों की ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है।

Crossing drains by swimming in water, children are unable to reach school