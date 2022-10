वार्ड १५ के मकानों की छतों पर फैला बिजली के तारों का मकडज़ाल

यह वार्ड शहर के बीच में बसा है। इस वार्ड में जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में गली बनी हुई है। लेकिन वह गली अतिक्रमण की चपेट में है। उसके बाद भी गली के बाहर रहवासियों ने कुलर निकाल लिए है। जहां से बाइकों का जाना भी मुश्किल है।



टीकमगढ़. यह वार्ड शहर के बीच में बसा है। इस वार्ड में जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में गली बनी हुई है। लेकिन वह गली अतिक्रमण की चपेट में है। उसके बाद भी गली के बाहर रहवासियों ने कुलर निकाल लिए है। जहां से बाइकों का जाना भी मुश्किल है। इसके साथ ही छतों की छज्जों पर बिजली के तार फैले हुए है। बारिश के दौरान करंट के झटके भी लगे। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।

वार्ड १५ मोटे का मोहल्ला, लुकमान चौराहा, नजाई रोड, सैलसागर चौराहा, शेखों का मोहल्ला, ठगन की गली, कोतवाली गली के साथ अन्य क्षेत्रों में फैला है। इस वार्ड में कई मोहल्ले है, वहां के लिए गलियां भी बनी है। वहां के निवासियों ने मकानों की दीवारों के पास दो से ढाई फुट तक चबूतरे बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अब वहां से दो पहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल है। सफाई भी नाम मात्र के लिए की जा रही है। बारिश के दौरान इन गलियों से निकलना मुश्किल रहता था। जबकि मामले की शिकायतें नपा से की गई। उसके बाद भी समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं है।

नलों के आने का नहीं कोई समय

वार्ड के लोगों ने बताया कि वार्ड १५ में मीठे पानी के लिए वर्षो से परेशानी बनी है। यहां पर नलों के आने का कोई समय नहीं है। दिन में कोई भी समय के लिए चालू कर सक ते है। उनका यहा भी समय नहीं कि वह कब बंद हो जाए। अगर मोहल्ले में हैंडपंपों की सुविधा नहीं होती तो मीठे पानी के लिए डिब्बों को लेकर भटकना पड़ता।

छतों में फैला बिजली के तारों का मकडजाल

कोतवाली गली, नजाई गली के साथ अन्य गलियों के किनारे बनाए गए मकानों की छतों पर बिजली के तारों का मकडजाल फैला हुआ है। उस मकडजाल के कारण छतों पर जाना भी मकान मालिकों का बंद है। बारिश के दौरान कई बार तो करंट के झटके लगे। कम्पनी के कर्मचारियों को सूचनाएं भी दी गई। लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

Current coming in the balcony, the streets in the grip of encroachment