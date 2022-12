सीएम हेल्पलाइन, खाद्य, राजस्व, बिजली एवं जलसंसाधन विभाग की लगातार बढ़ रही शिकायतें

जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का आंकड़ा 7 हजार के पार पहुंच गया है। इसमें से एल फ ोर लेवल पर 2 हजार 716 शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई है। सबसे अधिक शिकायतें खाद विभाग, बिजली, राजस्व के साथ जलसंसाधन विभाग की बताई जा रही है।

Dairy of animal department got A grade in grading of the district