शिवधाम कुण्डेश्वर में दूसरे सोमवार को भक्तों की लगी भीड़, रिमझिम बारिश के बीच भी लगे जयकारे

श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को शिव धाम कुण्डेश्वर में रिमझिम बारिश के बीच सुबह ४ बजे से लोगों ने भोलेनाथ के जय कारे लगाए। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों की लंबी लंबी तीन पालियों में लाइन देखी गई।

Darshan of Lord Shiva and Mother Parvati in three shifts